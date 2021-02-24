Sağlık Bakanı Koca: “Cenazede mesafenin ortadan kalkabileceğini öngörmem gerekiyordu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesine ilişkin, “Cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği görüntünün olabileceğini ön görmedik. Öngörmem gerekiyordu. Vatandaşımızdan bu konuda özür diliyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun 1 milyon doz aşının ücretsiz verilmesine karşın fatura kesildiğine yönelik iddialarına ilişkin, pandemi sürecinde her vatandaşa eşit şekilde hizmet etmeye çalıştığını ifade etti. Bakan Koca, “Bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Verilmeyecek hesabımız yok. 83 milyon vatandaşımızla birlikte mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Bununla ilgili detaylı bilgiyi vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben yarın basın toplantısında açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesine ilişkin soru üzerine Koca, “Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşının fazla olduğunu biliyoruz. Cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği görüntünün olabileceğini ön görmedik. Öngörmem gerekiyordu. Vatandaşımızdan bu konuda özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı” dedi.