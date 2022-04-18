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Sağlık Bakanı Koca: "Bu haftaki bilim kurulu toplantısı en önemli toplantı olacaktır"

Türkiye’deki korona virüsteki düşüşün altını çizen ve salgının her geçen gün gündemden çıkmaya başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına işaret etti. Ayrıca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının da bugün açıklanacağını ifade eden Koca, "Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500’e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" dedi.

Politika 18.04.2022, 14:15 18.04.2022, 15:58
Sağlık Bakanı Koca: "Bu haftaki bilim kurulu toplantısı en önemli toplantı olacaktır"

Türkiye’deki korona virüsteki düşüşün altını çizen ve salgının her geçen gün gündemden çıkmaya başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına işaret etti. Ayrıca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının da bugün açıklanacağını ifade eden Koca, "Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500’e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret eden ve ardından basın açıklaması yapan Koca, pandemideki son son durumu ve Bursa yatırımlarını değerlendirdi. Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısına işaret eden Koca, Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından birisinin olacağını belirtti. Ayrıca 31 Mart tarihinde açıklanması beklenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının da bugün ÖSYM tarafından açıklanacağını söyleyen Koca, 11 bin 500 doktorun uzman olacağını ifade etti.

Bursa’daki sağlık yatırımlarını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’daki sağlık hizmetleri ve yatırımlarını değerlendirerek, "Bursa’da sağlık hizmetlerin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Sağlık yatırımlarımızla önemli diğer gündem maddemiz oldu. Bursa ülkemizin en hızlı büyüyen illerimizdendir. Aynı zamanda Güney Marmara bölgemizin sağlık sunum merkezi olarak konumlanmış durumdadır. Buna paralel olarak da sağlık alanındaki ihtiyaçlar artıyor. 3 yıl önce hizmete giren bin 355 yataklı Şehir Hastanesi sağladığı kapasite artışı ve kalite, sağlık hizmetlerimize büyük katkı sağladı. Pandemi döneminde önemli derecece yük aldı. Bursa’da hali hazırda Şehir Hastanemizle birlikte bin 520 yataklı Yüksek İhtisas Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 900 yataklı Uludağ Üniversitesi Hastanesi ve devlet hastanelerimizle ileri seviye sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an yapımı devam eden ikisi hastane olmak üzere toplam 18 inşaatımız mevcuttur. Bunların arasında aile sağlığı merkezlerimiz, 112 acil istasyonlarımız da var. Çekirge Devlet Hastanemizi ve Harmancık İlçe Entegre Hastanemizi 2023 yılında hizmete açacağız. Ayrıca dördü hastane binası olmak üzere toplam 42 sağlık yatırımımız proje aşamasındadır. Bu önemli projeler arasında 100 yataklı spastik çocuklar hastanesi, 600 yataklı merkez devlet hastanesi ve 150 ünitlik ağız ve diş sağlığı hastanesi de bulunuyor. Hemşerilerimizin nitelikli sağlık hizmetine erişmesi ve bu hastanelere can veren fedakar sağlık personelimiz ile mümkündür" dedi.

"Bursa’da sağlık ordumuz bu yıl itibariyle, 6 bin 433’ü hekim ve diş hekimi olmak üzere, toplam da 28 bin 15 kişiye ulaştı. Bu sayı 2002 yılında 2 bin 562’si hekim ve diş hekimi olmak üzere toplam 6 bin 781’di. Yani nitelikli insan kaynağımız 20 yılda dört kattan fazla arttı" diyen Koca, "Acil sağlık hizmetlerinde benzer bir gelişmeyi görebilirsiniz. 2002 yılında 14 olan acil istasyon sayımızı geçen ay itibariyle 92’ye, 20 olan ambulans sayımızı ise 7 kart artış ile 145’e yükselttik. Dünya gündemini 2 yıldır esir alan korona virüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkartma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz, artık aşımız ve ilacımız var. Vaka sayımı dün itibariyle 3 bin 200’e kadar düşmüş durumdadır. Hastanelerimizde yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, kovid servisleri peyder pey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak bilim kurulumuzda, salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

Salgında düşüş ve bu konuda beklentilerin sorulması üzerine, "Salgın her geçen gün gündemden çıkmaya başladı. Dün itibariyle 3 bin 200 vakaya düştüğünü, son 1,5 yıldan bu yana en düşük olan düzeye geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında dün vefat edenlerin sayımız ise 17’ydi. Son dönem vefat edenler dahil olmak üzere ek bir hastalığı olmayan vefat eden hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu dönemde giderek salgın gündemden çıktığını ve 20’nin üzerinde şehrimizde kovid bakım yataklarında hasta olmadığını söyleyebilirim. Riskli, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları, kişisel tedbirler devrede olması ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozları aşıyı gündemde tutmalarını gerekiyor. Zaten belirli yaş üzerinde kronik hastalığı olanlar için de bildiğiniz için yerli ürettiğimiz ilaç da söz konusudur. O ilaca ulaşım için de erken dönem test yapmaları önemlidir. Yani önümüzdeki dönem kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerini alarak, grip v.b şekilde olduğu gibi devreye gireceğe bir döneme girmiş oluyoruz. Özellikle Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye’de 4’te birine inmiş durumdadır. Bu kadar da azaldı" diye konuştu.

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) bugün açıklanacağını dile getiren Koca,"Bildiğiniz gibi sonuçlar genel de kontenjanlar açıklandığında açıklamış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizden bir kanun geçti ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM’ye daha önceden de bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500’e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

İnsülin üretimi ve sağlık sektörüne katkılarını da anlatan Koca, "İnsülin ile ilgili toplam diyabet tedavisi ve koruması ile ilgili 16 çeşit insülin türü var. Biz bunula ilgili çağrıya çıktık. Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85’ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de AR-GE çalışmalarına destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz. Türkiye’de bu alt yapı var. Bununda dışında insülin sensör ve pompası için de yakın zaman da çağrıya çıkıyoruz. Bu da son derece önemli bir gelişmedir. Bu sensör ve pompayı da yerlileştirmek ve TİP-1 diyabet için özellikle çocuklarımıza erken dönem başlatmak istiyoruz. Bunun dışında daha önce çağrıya çıktığımız üç aşımız oldu. Turkovac’tan sonra, Hepatit - A, su çiçeği ve kuduz aşılarıdır. Son noktaya gelmiş durumdayız. Teknoloji transferi ile yine hücreden Türkiye’den üretilmek üzere bu aşı da üretilmiş olacak. Önümüzdeki dönem biyoteknoloji ve Hıfzıssıhha olabilecek yerli yatırım haberlerini dikkatle izleyelim" dedi.

20 şehirde vaka sayılarının sıfırlandığı, henüz Bursa’nın bu sayının içinde olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Koca,"Bursa’da şu an 50’ye yakın vakamız var. Yoğun bakım hasta sayımız da giderek azalmış oldu. Son 1,5 senenin en düşük olan rakamlarına eriştik. Son 7 günde vefat eden 6 kişi olmuştur. Giderek vefatlarda azalıyor. Vefat edenlerin de ek hastalar olduğunu ve yaşlı olduğunu özellikle altını çiziyorum. Kovid Bursa’da da sıfıra doğru ulaşırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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