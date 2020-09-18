Sağlık Bakanı Koca: “Aydın’da son bir haftada geçen aya göre düşüş görüldü”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege illeri değerlendirme toplantısı yapmak için İzmir’e geldi. Bakan Koca Aydın’da salgınının son bir haftada geçtiğimiz aya göre yüzde 5 oranında gerilediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege illeri değerlendirme toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine mal olan korona virüs salgınının İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Uşak illerindeki verilerini paylaştı.

“Aydın’da geçen aya göre düşüş var”

Sağlık Bakanı Koca Aydın’daki son durum ile ilgili olarak, “Son bir haftada bir ay öncesine kadar yüzde 5 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Aydın’da yatak doluluk oranı yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 38. Filyasyon ekibi sayısı da 105’den 130’a yükseltildi” diyerek Aydın’a 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave edileceğini açıkladı.