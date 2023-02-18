Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler erken uyarı sisteminin kurulması ile şu an kontrol altındadır"

- "Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bin’dir"

- "Bakanlığımızın ilgili 8 personelinden biri afet bölgesindedir."

- "Bugün itibariyle 10 afet ilinde deprem sebebiyle halen yatan hasta sayısı 6 bin 108 toplamda yatan hasta sayısı ise 20 bin 859’dur"

- "Dün taburcu olan bin 607 hasta ile birlikte taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612 dir."

- "Sadece dün 902 cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir."

- "Afetin ilk gününden bu yana gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayısı 10 bin 601’dir"

- "Deprem bölgesinden çoğunluğu ilk günlerde olmak üzere 51 bin 152 hasta ve yaralı hava ambulanslarla, uçak ve helikopterlerle ve deniz araçlarıyla diğer şehirlerimizdeki hastanelerimize nakledildi. bölgede halen görev başında olan ambulans sayısı bin 267 dir"

- "Bölgede 25 sahra hastanesi kuruldu. Sağlık hizmetlerinde hiçbir kapasite sorunu bulunmamaktadır"

- "Halen sürdürülmekte olan sağlık taramalarında 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonunun, bin 483 kişi de döküntülü hastalıklarına, 103 kişi de sarılığa, 61 bin 880 kişi de grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine hemen başlanmıştır"