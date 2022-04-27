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Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı bölgeye gelip villa yapan vatandaş da suya 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adalet talebimiz var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adalet talebimiz var"
Politika 27.04.2022, 17:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adalet talebimiz var"
- "Maalesef medya için suç cazip, ceza ilgi çekici değil"
- "Şiddet suçlarının ele alınışı suça teşvik edici"
- "İşlenen suç kasten yaralama olacak, bunu duymayan kalmayacak"