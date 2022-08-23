Sadr destekçileri çekilince Irak Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarına geri döndü

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Grubu destekçilerinin çekilmesinin ardından normal çalışmalarına tekrar başladığını duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, protestocuların çekilmeleri ve Yüksek Yargı Konseyi ile Federal Mahkeme binalarına uygulanan ablukanın açılmasının ardından yarından itibaren ülkedeki bütün mahkemelerde normal mesaiye dönülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, konseyin yasalarını ihlal eden ve yargı sistemini sekteye uğratmaya çalışanlar hakkında yasal işlemlerin uygulanması konusunda adımlar atılacağı da vurgulandı.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki, destekçilerini Yüksek Yargı Konseyi binası önünden çekilmeye çağırarak, meclis binası önünde geçen ay sonunda başlattıkları oturma eylemini sürdürmeye çağırdı. Sadr Grubu destekçilerinin bu sabah başlattıkları eylemin ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını askıya aldı.

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Mukteda Sadr, 10 Ağustos tarihinde Yüksek Yargı Konseyi’nden meclisi bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti.