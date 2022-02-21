banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Gürcistan’da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2007 yılının 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Politika 21.02.2022, 17:25
Saakaşvili, 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Gürcistan’da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 2007 yılının 7 Kasım olayları suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Mihail Saakaşvili, 7 Kasım 2007’de protestocuları toplu olarak dağıtmak, Imedi TV’nin yayın yapmasına müdahale etmek ve iş adamı Badri Patarkatsişvili’nin mülküne cezai olarak el koymakla suçlandığı davanın bugün gerçekleştirilen duruşmasında, "Gürcistan’da bugün yaşananlar, Putin’in talimatıyla yapılan bir cinayettir" dedi.

“Hükümetin amacı beni etkisiz hale getirmek”

Mihail Saakaşvili, mahkemede sağlığı ve hapishane koşullarına ilişkin “Hükümetin tek amacı beni etkisiz hale getirmek. Bu yüzden beni tedavi etmiyorlar. Kendi doktorumun beni muayene etmesine izin verilmiyor. Çünkü etmesine izin verilirse durumumun nasıl olduğu anlaşılacak. Yabancılar da Gürcistan’da olup biteni görüyor ve bu durum Putin’in talimatıyla gerçekleştiriliyor” dedi.

Geçen yıl da Gürcistan’a gelişiyle tutuklanmasının üzerine itiraz ederek 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, “Süresiz açlık grevine başlıyorum. Bugünden itibaren girdiğim açlık grevi, rejimin bana ve halkımıza davranışın bir tepkidir. Vatanını sevmenin ne demek olduğunu herkes görsün, ülkesini daha yükseğe çıkarmanın ne demek olduğunu herkes görsün" dedi.

Mahkemedeki konuşmasında defalarca Rusya ve Putin’e yüklenen Sakaaşvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle cezalandırıldığını iddia ederek “Sessizce ah çektiğimi göremeyeceksiniz ama gerçek başkanların ve gerçek liderlerin nasıl öldüğünü göreceksiniz” dedi.

Açlık grevindeydi

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim 2021’de başkent Tiflis’te gözaltına alınmış, ardından Rustavi’deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti. Tutuklanmasına tepki olarak açlık grevine başlayan Saakaşvili sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından ise 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden Tiflis’teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Saakaşvili 20 Kasım’da Savunma Bakanlığı’na bağlı daha donanımlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesi’ne transfer edilmesinin ardından 50 günlük sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmıştı. Saakaşvili’nin sağlığının iyi olduğunu söyleyen yetkililer, 31 Ekim 2021’de gece saatlerinde Saakaşvili’yi tekrar Tiflis yakınlarında bulunan Rustavi 12 No’lu Cezaevine sevk etmişti.

Saakaşvili’nin yargılandığı davada, 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Söz konusu davada Saakaşvili ile birlikte eski İçişleri Bakanı Vano Merabişvili, eski Adalet Bakanı Zurab Adeişvili, eski Savunma Bakanı Davit Kezeraşvili ve eski Tiflis Belediye Başkanı Gigi Ugulava da suçlanıyor.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14