Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”