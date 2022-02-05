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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”
Politika 05.02.2022, 16:08
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Korona virüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”