Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Öncelikle üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ekonomik olarak her kötü durum ailelerde görülebilir. Şu çok önemli ekonomiden, Merkez Bankası'nda sorumlu bir bakanın bu şekilde istifası bizim tarihimizde belki de bir ilk. Hiçbir açıklama yapılmıyor, istifa kabul edildi mi edilmedi mi belli değil. İstifa eden neden bir açıklama yapmıyor peki. 2018'in Mayıs ayında İstanbul'da ekonomik krizin eşiğini anlattı. Ben 13 madde halinde sayarak iktidarı eleştirmeden tavsiyeler verdim. 2020'nin Mayıs ayında kriz olmaktan çıktı, ekonomik bir buhran oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bunun Berat Albayrak'la ne ilişkisi var diyeceksiniz. Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke. Berat Albayrak neden istifa etti, devletin başında kim var? Eğer bir kriz varsa, yönetmesi gerekenler; devleti bile yönetemiyor. Öteden beri söylüyorum Türkiye yönetilmiyor, savruluyor.

Bir aile şirketinde istediği kişiyi, istediği yerde görevlendirirsiniz. Devlet yönetiminde adalet esastır diyoruz biz.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu problemlerinin hepsinin üzerinden geleceğiz. Bunun için de diyaloga ihtiyacımız var. Bütün dünya değişiyor, sadece biz değiliz. Bizim tabii en önemli konumuz, bir zamnlar Libya öne çıkmıştı ancak şu an da Azerbaycan'da meydana gelen işgaller ve toprakların geri kazanması daha büyük önem taşıyor.

Böyle bir inisiyatifin kullanılması Berat Albayrak tarafından garip bir gelişmedir. Özellikle Cumhurbaşkanı hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki de bu durum ekonomide bir başlangıç olacak''