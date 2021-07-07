Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Karamollaoğlu bırakıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk’ün yaptığı görüşmenin ardından Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağı sorusu ile gündemde olan Saadet Partisi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Ahsen Melek Kocatürk Twitter’da yaptığı paylaşımda, “%99.9 Saadet partisi Cumhur ittifakına katılıyor. Sn. Temel Karamollaoğlu kendi isteği ile Genel Başkanlıktan çekiliyor. (Bu birleşmenin mimarını da çok severim, saygı duyarım, selam olsun.) Hepimiz için hayırlısı olsun inşallah.” dedi.

Bu iddia Ankara kulislerinde bomba etkisi yaparken, Saadet kaynakları ise iddialara cevap verdi.

Saadet Partisi yönetiminde yer alan deneyimli siyasetçi yaptığı açıklamada, “Böyle bir gazeteciyi tanımıyoruz. Yanıt vermeye bile değmez. Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu görevinin başındadır. Bu tür iddialar malum çevrelerden yayılıyor. Çok önemsiz bir şey bu tarz şeyler kadının kendi reklamı için de olabilir” dedi.