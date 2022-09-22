Rusya’nın seferberlik kararı sonrası AB Dışişleri Bakanlarından acil toplantı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının ABD’nin New York kentinde acil toplantı yapacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Putin’in bugün açıkladığı şey, Ukrayna’ya karşı başlattığı sebepsiz savaşta bir başka büyük tırmanışı oluşturuyor. Panik ve çaresizlik içinde konuşuyor gibi görünüyor. Putin başarısız bir stratejiyi ikiye katlıyor” ifadeleri kullanılarak, “Nükleer kullanma tehdidiyle Ukrayna’yı ve Ukrayna’yı destekleyen tüm ülkeleri sindirmeye çalışıyor. Ama başarısız olacak. Başarısız oldu ve yine başarısız olacak” denildi.

“Böyle bir tehdit kabul edilemez”

Putin’in son açıklamasının Rus rejiminin bugüne kadar izlediği yaklaşımla paralellik gösterdiğine değinilen açıklamada, “Putin’in ‘elimiz altındaki tüm silah kaynaklarını’ kullanma tehdidi, nükleer silahlar da dahil olmak üzere kitle imha silahları kullanma ihtimalini ima ediyor. Böyle bir tehdit kabul edilemez” denildi.

“Bunu Uluslararası Barış Günü’nde yapmak daha da alaycı”

Nükleer silahlarla tehdidin tüm dünya için gerçek bir tehlike olduğunu vurgulanan açıklamada, “Uluslararası toplumun bu tehdide karşı tepki vermesi gerekiyor. Bunu Uluslararası Barış Günü’nde yapmak daha da alaycı. Belki bir tesadüftür, ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında dünya toplumu barış ve ilerleme üzerinde çalışmak için bir araya geldiğinde bu tür tehditleri duymak özellikle şok edici” denildi.

“Rusya’nın da Birleşmiş Milletler üyesi olarak imzaladığı kurallar, ilkeler ve normlar var”

Putin’in son açıklaması ile uluslararası normları, kuralları ve ilkeleri tamamen göz ardı ettiğini bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, Hepimizin, Rusya’nın da Birleşmiş Milletler üyesi olarak imzaladığı kurallar, ilkeler ve normlar var ve bu kural ve ilkeler toprak bütünlüğü ile başlar. Şubat 2022’den bu yana zorla işgal edilen toprakları ilhak etme ve sahte referandumlar yapma niyetleri yasal statülerini değiştirmeyecek. Onlar, Ukrayna’nın ayrılmaz bir parçası olarak uluslararası alanda tanınmaya devam edecekler ve öyle kalacaklar. Bu, sahte bir referandum yaparak değişmeyecek” denildi.

“Rusya’nın, Ukrayna’yı her ne pahasına olursa olsun yok etmek istediği açık”

Rusya’nın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal ederek Ukrayna’yı her ne pahasına olursa olsun yok etmek istediğinin açık olduğu ifade edilen açıklamada, “Ama şimdi Putin, Ukrayna’yı yok etmek istiyor gibi görünüyor. Burada New York’ta toplanan uluslararası toplumun, tehlikede olan şeyin tam olarak anlaması gerekiyor” denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yarın toplanacağı hatırlatılan açıklamada, “Bu yeni senaryonun ışığı altında Ukrayna hakkında görüşecek ve Avrupa Birliği adına Güvenlik Konseyi’nde konuşacağım. Bu kritik anda Avrupa Birliği adına Güvenlik Konseyi’ne hitap etmekten büyük onur ve sorumluluğa sahip olacağım” denildi.

Borrell’in Putin’in son açıklamasının ardından Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını olağanüstü ve geçici bir gayri resmi toplantıya çağırdığı duyurulan açıklamada, AB’nin toplantıda ortak bir çizgi benimsemeyi amaçladığı aktarılarak, daha büyük tehditler ve zorluklar ortaya çıkmadan önce bu savaşın mümkün olan en kısa sürede durmasının istendiği vurgulandı.