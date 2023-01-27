Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği: "Konsolosluk binası önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir eylem gerçekleşti"

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği, konsolosluk binasının önü dahil birçok noktada Kur’an-ı Kerim yakıldığı bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından da yapılan açıklamada, "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan nefret suçunun bugün Kopenhag’da aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği, konsolosluk binasının önünde ve bazı bölgelerde Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırılar yapıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükelçilik, "27 Ocak’ta Kopenhag’da Rusya’nın Büyükelçiliği’ne bağlı konsolosluk binası önü de dahil olmak üzere Müslümanlar için kutsal olan Kur’an-ı Kerim’i yakmak için birçok eylem gerçekleşti. Bu tür soytarılıklar tamamen engellenmeli ve bunları düzenleyenler sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri’nden kınama

Danimarka’daki Rus Büyükelçiliği’nin açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırıyı gerçekleştirenler "şarlatan" olarak nitelendirilerek, "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" sözlerine yer verildi.

Paludan skandal eylemlerini sürdürüyor

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Norrebro semtinde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına gelen Stram Kurs Partisi’nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, cuma namazı sonrası Kur’an-ı Kerim yaktı. Paludan daha sonra Peygamber Efendimize yönelik hakaret içerikli afiş açtı. Danimarka polisi ise Paludan için geniş güvenlik önlemi aldı.