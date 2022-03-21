Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 4’e yükseldi

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Kiev kentine gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı sayısının 4’e yükseldiği bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını sürdürürken Ukrayna’daki sivil yerleşimler de bombalanıyor. Rus ordusu dün gece saatlerinde yine Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırının ardından can kaybının 4’e yükseldiğini açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yaparak, “Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu. Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü” ifadelerini kullandı.