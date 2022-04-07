Son Dakika
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: “Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mariupol’den denizden tahliye konusunda hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor”
Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93’ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.
Politika 07.04.2022, 18:59 07.04.2022, 19:29
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93’ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.
93 Evet 24 Hayır 58 ülke çekimser oy kullandı. Karara Türkiye de Evet oyu kullandı.