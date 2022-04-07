Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93’ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi’ndeki üyeliği askıya alındı.

93 Evet 24 Hayır 58 ülke çekimser oy kullandı. Karara Türkiye de Evet oyu kullandı.