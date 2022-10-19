Rusya’nın ilhak ettiği Herson’da siviller tahliye ediliyor

Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği Herson kentinde yaşayan sivillerin "saldırı tehlikesine" karşı tahliye edilmeye başladığı belirtildi.

Rus medyasındaki haberlere göre Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği Herson’da yaşayan siviller Ukrayna ordusunun saldırı ihtimaline karşı Dnipro Nehri’nin sol kıyısına tahliye edilmeye başlandı. Sivillerin Dnipro Nehrinin karşı tarafındaki Oleshky ve Hola Prystan’a götürüldüğü, buralarda geçici barınma yerleri kurulduğu belirtildi. Tahliye edilenlerin yeni bölgelere taşınmasının yanı sıra Rusya topraklarına da geçebileceği aktarıldı.

Moskova yönetimi tarafından Herson’a vali olarak atanan Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, 50-60 bin sivilin Dinyeper Nehrinin batı kıyısından organize ve kademeli bir şekilde tahliye edileceğini, tahliyenin 6 gün sürmesini beklediğini belirtti. Kimsenin teslim olmak üzere olmadığını söyleyen Saldo, bölge sakinlerinin askeri harekata maruz kalan bir şehirde kalmasının istenmeyen bir durum olduğunu vurguladı.

"Durum özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor"

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bir bütün olarak özel askeri operasyon bölgesindeki durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Düşman sürekli olarak Rus birliklerinin mevzilerine saldırmaya çalışıyor” diyerek zor kararlar alabileceklerine dikkat çekmişti. Surovikin, durumun özellikle güneydeki Herson şehri çevresinde zor olduğunu belirterek, “Rus ordusu, her şeyden önce Herson nüfusunun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır" şeklinde konuşmuştu. Surovikin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO komutanlığı hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde hem de sivil nüfus arasında herhangi bir zayiata bakılmaksızın uzun süredir Kiev rejiminden Herson yönünde saldırı operasyonları talep ediyor” diyerek Rus ordusunun Kiev’in Herson bölgesinde "yasaklanmış" savaş yöntemlerini kullanma planlarının farkında olduğunu da belirtti.

Herson’daki durum

Herson şehri ve çevresi, ilkbaharda çatışmanın başlangıcında Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti. Ukrayna ordusu ise yaz sonunda ülkenin güneyinde "karşı saldırı" başlatırken, Herson’a doğru ilerleyişini sürdürüyor.