Son Dakika
Rusya’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda can kaybı 18’e yükseldi
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.
Politika 11.07.2022, 11:10
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer apartmanda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgeye 24 saat içinde 34 hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, Donetsk’teki Chasiv Yar kentindeki saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.