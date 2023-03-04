Rusya’nın Çin Büyükelçisi Morgulov: "Batı, Asya-Pasifik güvenliğini baltalamaya çalışıyor"

Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, batılı ülkelerin NATO’ya bağlı bir sistem kurmak istediklerini söyleyerek batının Asya-Pasifik güvenliğini baltalamaya çalıştığını söyledi.

Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, Çin basınına yaptığı açıklamalarda Asya-Pasifik’te, Çin ve Rusya’nın, batı ile yaşadığı gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO’nun yayılma politikasını küresel boyuta taşıdığına işaret eden Morgulov, "NATO’nun neden Asya-Pasifik bölgesine hücum ettiğini daha önce defalarca dile getirdim. Geçtiğimiz haziran ayında Madrid’deki zirvede (NATO zirvesi) artık sorumluluk alanını küresel hale geldiğini duyurdu. Bu bizim için birçok soruyu beraberinde getiriyor. Soğuk savaş döneminden sonra Asya-Pasifik bölgesi merkezinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) olan oldukça istikrarlı bir güvenlik sistemini oluşturdu. Bu durumda mantıklı bir soru ortaya çıkıyor. NATO askeri bloğu, bölgedeki tüm devletlerin çıkarlarını karşılayan yerleşik bir güvenlik sisteminin olduğu yere neden hücum ediyor? Asya-Pasifik bölgesinde bir güvenlik mimarisinin geliştirilmesi konusunda ABD ve aynı düşüncedeki bazı taraflar bir süre Rusya ve Çin ile birlikte çalıştı. Görünüşe göre bir süre sonra bu sistem onlar için uygun değildi. Peki ne yapıyorlar? Önceki düzenin kendilerine uygun olmadığını söyleyerek sistemi değiştirmeye çalışıyorlar. Aslında, şu anda ASEAN merkezli güvenlik ve işbirliği yapısını baltalamak için çalışıyorlar ve bunun yerine NATO veya ittifak benzeri mekanizmalara dayalı yeni bir sistem öneriyorlar" dedi.

"Rusya ve Çin, teknolojik işbirliğini geliştirebilir"

Rus büyükelçi, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin teknolojik gelişim boyutuna da taşınabileceğini söyleyerek, "Çin’in gelişimi ülkelerimiz arasında yatırım ortaklığı için iyi fırsatlar oluşturuyor. Çin’in Rusya’daki yatırımlarının büyümesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün Rus iş insanlarının da Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarını çok dikkatli bir şekilde incelediklerini not ediyoruz. Bugün ülkelerimizin gelişmiş Batı teknolojilerine erişimi zorlaştı. Görünüşe göre bu koşullarda Rusya ve Çin, bilgi ve teknoloji alışverişi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesi dahil olmak üzere bu alanda aktif olarak işbirliği yapabilir. Çinli dostlar dünyada büyük veri, yapay zeka gibi birçok gelişmiş alanda çok ciddi pozisyonlara ulaştı. Rus bilim insanlarının da birçok çalışması mevcut. Dolayısıyla burada önümüzde çok büyük imkanlar var" ifadelerini kullandı.