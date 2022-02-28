Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "Ukrayna krizinin asıl sebebi kendi eylemleridir"

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna’daki krizin asıl sebebinin Ukrayna’nın kendi eylemleri olduğunu belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, BM Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, mevcut durumdan Ukrayna’yı sorumlu tutarak, asıl saldırganın Ukrayna olduğunu iddia etti. Nebenzya, "Son günlerde Ukrayna sorunu küresel bir manşet olurken aynı zamanda Rus eylemleri küresel olarak çarpıtılıyor, haber kaynakları ve sosyal medyanın bunları yaymasıyla inanılmaz sahtekarlıkların sayısı artıyor" dedi.

Nebenzya, "Mevcut krizin kökü, Ukrayna’nın kendi eyleminde yatmaktadır. Ukrayna yıllarca Minsk Anlaşması’ndaki doğrudan etkisini sabote etti ve sular altında bıraktı" ifadelerini kullandı.

Nebenzya, "Kısa bir süre önce Kiev’de 2015’te imzaladıkları anlaşmayı yeniden gözden geçirecekleri ve buna uyacakları yönünde bir umut vardı. Bunun için doğrudan diyalog gerekliydi ancak Donbass ve Luhansk yönetimlerinden gelen son teyitlere göre Ukrayna’nın diyaloğa girmek istemediği ve Minsk Anlaşması’nda belirtildiği gibi Donbass’a özel statü vermek için adım atmak istemediği belliydi" dedi.

Saldırgan eylemleri ilk olarak Ukrayna’nın başlattığını iddia eden Nebenzya, "Ukrayna’nın şubat ayında Donbass halkına yönelik saldırganlığı durmadı, aslında önce onlar kışkırttı" ifadelerini kullandı.

Nebenzya, "Son zamanlarda bir dizi devlet tarafından aktif olarak silahlandırılan ve kışkırtılan Ukrayna otoritesi, batılı sponsorların desteğiyle Donbass sorununu askeri olarak çözebilecekleri yanılgısındaydı" dedi. Nebenzya, "Bu, bizi Donbass sakinlerinin daha fazla acı çekmesine artık izin verme hakkımız olmadığı konusunda kesinlikle ikna etti. Sonuç olarak Donbass ve Luhanks halkını hedef alan tehdidin devam etmesi, sorunun Minsk operasyonu kapsamında ele alınmaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Donbass’ta özel bir askeri operasyon yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

"8 yıldır Kiev rejimi tarafından eziyete ve soykırıma maruz kalan insanları korumaya, Ukrayna’nın askerden arındırılmasına ve nazileştirilmemesine ihtiyaç var" diyen Nebenzya, Rusya sakinleri de dahil olmak üzere Rusya’nın suçlulardan hesap sormaya çalıştığını sözlerine ekledi.

"Rusya kendini savunma hakkını kullanıyor"

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sayısız silah yardımı yaptığını söyleyen Nebenzya, "Rusya, nükleer silaha erişmeye çalışan bir rejime karşı kendini savunma hakkını kullanıyor" dedi.

"Ukrayna’nın NATO’ya katılması Rusya için kırmızı bir çizgidir"

Nebenzya, "Ukrayna’da 2014’te milliyetçi ve radikallerin iktidarı ele geçirmesinin bir sonucu olarak Kiev’de acımasız bir anayasaya aykırı darbe oldu. Politikaları Ukrayna’da Rusya karşıtı bir duygu oluşturmak ve NATO’ya katılmaktı. Bizim için Ukrayna’nın NATO’ya katılması kırmızı bir çizgidir. Her şeyden önce askeri ve stratejik düzeyde NATO altyapısının o ülkede konuşlandırılması, bizi karşılık olarak önlem almaya zorlayacaktır. Bu da bizi bu nedenle çatışmanın eşiğine getirdi" ifadelerini kullandı.

Aralık 2021’de Rusya’nın güvenlik güvencesi sağlanması için ABD ve NATO’ya bir anlaşma önerdiğini ancak teklifin ABD ve NATO temsilcileri tarafından reddedildiğini söyleyen Nebenzya, "Ukrayna krizini çözmek için buradaki kilit rol, BM Güvenlik Konseyi tarafından oynanmalıdır" dedi.