Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: “Özel askeri operasyon hedeflerine ulaştığında duracaktır”

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna’daki operasyonların hedeflerine ulaştığında sonlanacağını açıkladı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ve BM’deki durum ile ilgili bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna’dan ne zaman çekileceği ile ilgili soruyu yanıtlayarak, “Özel askeri operasyon hedeflerine ulaşıldığında duracaktır” dedi.

Bir başka gazetecinin Nebenzya’ya Ukrayna ile ateşkesin ne zaman ilan edileceğini sorması üzerine ise, “Rusya’nın öne sürdüğü koşullar yerine getirildiğinde ateşkesin yürürlüğe girecektir. Bu koşullar, Ukrayna’nın askerden arındırılması, Rusya’ya hiçbir tehdidin kendi topraklarından gelmemesi için Ukrayna’nın silahsızlaştırılması ve Ukrayna’nın NATO’ya katılmayı reddetmesidir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, BM Genel Sekreter Antonio Guterres de dahil olmak üzere BM yetkililerinin Ukrayna’daki duruma bakış açılarından rahatsız olduğundan bahseden Nebenzya, “Üst düzeyler de dahil olmak üzere BM temsilcilerinin Rusya’yı gelişigüzel saldırılarla suçlayarak Ukrayna’daki durumu nasıl değerlendirdiği konusunda çok endişeliyiz" dedi.

Ukrayna’nın, NATO üyeliğine katılımından vazgeçmesinin yasal olarak ta güvence altına alması gerektiğini savunan Nebenzya, “Başkan Zelenskiy birkaç saat önce Ukrayna’nın NATO’ya katılmayacağını, ve NATO’nun tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak Ukrayna’nın NATO’ya katılma hedefi Ukrayna anayasasında yer alıyor. Bu amacın anayasadan çıkarılması gerekiyor. Her şeyden önce burası önemli” ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna’daki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne bir taslak sunacağını söyleyen Nebenzya, “Daha insani olan taslağımızı sunacağız. Taslak yakında hazır olacak ve Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna’daki insani duruma ilişkin bir karar alma misyonunu yerine getirip getiremeyeceğini göreceğiz. Karar taslağında teşkes rejimi, sivil nüfusun tahliyesi, uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına saygı ve sivillere yönelik saldırıların kınanmasına ilişkin maddeler içerecek” dedi.