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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna’daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD’den sınır dışı edildiğini açıkladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD’den sınır dışı edildiğini açıkladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD’den sınır dışı edildiğini açıkladı.
Politika 28.02.2022, 22:47
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD’den sınır dışı edildiğini açıkladı.