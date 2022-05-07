Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği: “Almanya’daki Rus gazetecilere saldırı girişimi önlendi”

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Berlin’de görev yapan Rus gazetecilere saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Faillerin tespit edilmesi talebiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı’na nota gönderildiği aktarıldı.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada Berlin’deki bazı Rus gazetecilerin evlerine saldırı planı yapıldığı, ancak saldırı gerçekleştirilmeden Alman polisi tarafından önlendiği duyuruldu. Açıklamada, “6 Mayıs 2022’de Berlin’de Rusya’ya ait bir konutta yaşayan Rus gazetecilere ve aile üyelerine karşı muhtemel bir terör eylemi girişimi engellendi” denildi. Rus gazetecilerin yaşadığı evin camı kırılarak evin kiriş bölümüne gizlenmiş bir kutuda nesne bulunduğu ifade edildi. Bulunan kutunun içinde plastik bir şişe ve içinde de sıvı ve gaz karışımı bir maddenin tespit edildiği aktarıldı.

"Faillerin tespit edilmesi talebiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı’na nota gönderildi"

Bulunan maddenin patlayıcı olduğunun doğrulandığını aktaran Rus büyükelçiliği, “Tespit edilen maddenin el yapımı bir patlayıcı olduğu doğrulandı. Bölgeye ulaşan Alman kolluk kuvvetleri buradaki sakinleri tahliye etti, bölge güvenlik çemberine alındı. Büyükelçilik kolluk kuvvetleri ile temas halindedir. Rus gazetecilere ve aile üyelerine güvenli bir yere taşınması konusunda destek verildi. Olayla ilgili olarak büyükelçilik, faillerin tespit edilmesi talebiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı’na bir nota gönderdi” ifadelerini kullandı.