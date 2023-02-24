Rusya’nın Belgrad Büyükelçiliğinin önüne “ölüm pastası” bırakıldı

Sırbistan’daki Ukrayna yanlısı aktivistler, Rusya’nın Belgrad Büyükelçiliğinin önüne üzerinde kanı simgeleyen kırmızı boya ve kuru kafa maketi yer alan bir “ölüm pastası” getirdi. Polis, aktivistlerin pastayı elçilik önüne bırakmasına izin vermedi.

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Avrupa’da eylemler gerçekleştiriliyor. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Ukrayna yanlısı aktivistler, Rus Büyükelçiliğinin önüne üzerinde kanı simgeleyen kırmızı boya ve kuru kafa maketi bulunan “ölüm pastası” getirdi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, aktivistlerin pastayı elçilik önüne bırakmasına izin vermedi. Bunun üzerine aktivistler, pastayı büyükelçiliğe yakın bir yere bıraktı. Aktivistler ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’da işlenen soykırım” nedeniyle Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim olmasının talep edildiği bir dilekçeyi büyükelçiliğe vermek istedi. Aktivist Cedomir Stojkovic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sırbistan’da Rusya büyükelçisine ’ölüm pastası’ getirdik ve Ukrayna’da işlediği soykırım suçundan Vladimir Putin’in teslim olması için talepte bulunduk. Biliyoruz ki sevdikleri şey ölüm, bu pasta onların politikalarının bir simgesi" ifadelerini kullandı.