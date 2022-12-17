Rusya’nın Avangard hipersonik füze sistemleri Orenburg’da muharebe görevine geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, sesten 27 kat daha hızlı olduğu öne sürülen Avangard hipersonik füze sisteminin Orenburg bölgesindeki silosuna yerleştirildiğini duyurdu.

Rusya, Orta Asya ve Kafkasya’ya yakın bir noktada bulunan Orenburg Bölgesi’ne Avangard hipersonik füze sistemi yerleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya’da bugün Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatılarak, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Günü’nde, Orenburg Bölgesi’nde silo tabanlı Avangard füze sistemleri muharebe görevine geçti” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “yenilmez” olarak tanımladığı Avangard hipersonik füze sistemlerinin sesten 27 kat daha hızlı olduğu ve düşman hava savunma sistemlerini bypass ettiği öne sürülüyor.

Avangard güze sistemleri 2018 yılında Kamçatka’da test edilmiş, Rusya Savunma Bakanlığı, bu füze sistemlerinin seri üretimine başlandığını duyurmuştu.