Rusya’dan Ukrayna’ya askeri destek sağlayan AB ülkelerine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya askeri yardım yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin askeri yetkilileri ile silah şirketi yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna’ya askeri destek sağlayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya silah tedarikinde bulunan AB ülkelerinin askeri yetkilileri ile silah şirketi yöneticilerine yaptırım uygulandığı duyurularak "Avrupa Birliği tek taraflı önleyici tedbirlerle Rusya üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. 16 Aralık 2022’de, AB ülkeleri dokuzuncu yaptırım paketini kabul etti. AB’nin bu tür eylemlerini gayrimeşru buluyoruz ve BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası ayrıcalıklarını baltalıyor" denildi.

Ukrayna’nın Donbass sakinlerine dair saldırılarda bulunduğu ve Batılıların buna göz yumduğu ifade edilen açıklamada, yaptırım listesine Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat sağlayan, üreten Avrupa devlet ve ticari şirket yöneticileri ile Ukrayna’ya askeri yardım sağlama misyonu çerçevesinde Ukrayna askerlerinin eğitiminde yer alan AB ülkelerinin askeri kurumlarının yöneticilerinin alındığı belirtildi.

Yaptırım listesinde bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin de olduğu aktarılan açıklamada, Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı hamlelerine yanıt verilmeye devam edileceği vurgulandı. Bakanlık, yaptırım uygulanan isimlerin listesini yayınlamadı.