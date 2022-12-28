Rusya’dan Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Moskova’daki Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Suriye krizi, mülteci sorununun çözümü ve Suriye’deki aşırılık yanlısı gruplarla mücadelenin ortak çabaları tartışıldı” denildi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Üçlü görüşmede ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanları yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Rusya, Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları arasında üçlü görüşme yapıldı. Suriye krizi, mülteci sorununun çözümü ve Suriye’deki aşırılık yanlısı gruplarla mücadelenin ortak çabaları tartışıldı" denildi.

Tarafların bu müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Toplantının ardından taraflar bu formatta yürütülen diyaloğun yapıcı niteliği, Suriye ve bölgedeki durumun bir bütün olarak daha da istikrara kavuşturulması amacıyla devam ettirilmesi ihtiyacına dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.