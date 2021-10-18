Rusya’dan NATO’ya misilleme: NATO temsilcilikleri askıya alınıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO daimi temsilciliklerinde görev alan 8 kişinin akreditasyonlarının iptal edilmesine karşılık NATO temsilciliğindeki faaliyetlerini Kasım itibariyle askıya alacağını duyurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO’da görev yapan Rus personellerden 8’inin akreditasyonlarının iptal edilmesine Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında NATO’nun kararı üzerine Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan itibaren askıya alacaklarını duyurdu. NATO’yu eleştiren Lavrov, "NATO’nun adımlarına karşılık olarak temel diplomatik faaliyetlerimiz için koşul kalmadı ve NATO’nun eylemlerine yanıt olarak baş askeri temsilcinin çalışmaları da dahil olmak üzere NATO’daki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz" dedi. NATO’nun Rusya ile diyalog kurması gerektiği zaman Brüksel’deki büyükelçilik üzerinden irtibat kurabileceğini söyleyen Lavrov, "Gerek görülürse Brüksel’deki büyükelçiliğimiz üzerinden irtibata geçebilirler" dedi. Lavrov alınan kararın NATO’ya bildirilip bildirilmediği ile ilgili soruya ise, "Daha kararı bugün duyurduk. NATO Uluslararası Sekreterliği bilgilendirildi" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca Moskova’daki NATO temsilciliğinde görev yapan tüm çalışanların da akreditasyonlarının 1 Kasım’dan itibaren iptal edildiğini ifade etti.

Gerilen NATO-Rusya ilişkileri

Geçtiğimiz 6 Ekim’de Brüksel’de NATO’da görev yapan Rus personelden 8’inin NATO tarafından akreditasyonlarının iptal edildiği bildirilmişti. NATO’nun akreditasyonların iptaline gerekçe olarak ise 8 personelin “resmi olarak bildirilmemiş istihbarat elemanı olarak çalışmaları” gösterilmişti. İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, “Rus NATO Misyonu’nun beyan edilmeyen Rus istihbarat subayları olan 8 üyesinin akreditasyonunu geri çektiğimizi doğrulayabiliriz. Rusya’nın NATO’ya akredite edebileceği pozisyon sayısını 10’a indirdiğimizi de teyit edebiliriz. NATO’nun Rusya’ya yönelik politikası tutarlı olmaya devam ediyor. Rusya’nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda anlamlı bir diyaloga açığız" demişti.

Rusya’nın Brüksel’deki NATO karargahında Rusya’nın NATO üyeleriyle temel temasları sürdürmesi için 20 kişilik bir diplomatik misyonu bulunuyordu.