Rusya’dan Kuril Adaları sergisi nedeniyle Japonya’ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da Kuril Adaları’na yönelik açılan bir sergi sonrası başkent Moskova’daki Japon Büyükelçiliği’nden bir diplomatı Bakanlığa çağırdı.

İkinci dünya savaşında Japonya’nın mağlup olmasından sonra Sovyetler Birliği topraklarına katılan ve daha sonraki yıllarda Rusya ile Japonya arasında sürekli gerilime neden olan Kuril Adaları ile ilgili yeni bir diplomatik gerilim yaşandı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da Kuril Adaları için adanan bir resim sergisi sonrası harekete geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki Japon Büyükelçiliği’nden bir diplomatı Bakanlık Konutuna çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaşanan gelişme sonrası kamuoyunu bilgilendirerek, "Rusya Dışişleri Bakanlığının 2020’de benzer bir olayla ilgili resmi uyarısına rağmen, Japon organizatörlerin bu provokatif adımı tekrar attıkları görüldü. Rus tarafı, Tokyo’nun, ABD ile ortaklaşa yaptıkları istikrarı bozan askeri faaliyetler dahil güvenlik endişelerini dikkate almayan adımlar atma isteksizliğinin görüldüğü bu tür eylemleri yakından izlemeye devam edecek" dedi.

Zaharova, Japon diplomatın Bakanlık Konutuna çağırıldığını aktararak, "6 Aralık’ta Hokkaido Adası bölgesinde başlayan Japon-Amerikan deniz tatbikatlarından duyulan endişe dile getirildi. Uygulanan operasyonlar bizi bu manevraları ciddi bir meydan okuma ve Uzak Doğu’daki ülkemizin güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit olarak görmeye zorluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün Ukrayna’nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı yapılmış, Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından Ukrayna’ya nota vermişti. Rus Konsolosluğuna yapılan saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Bakanlık, ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluklarında güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istemişti.