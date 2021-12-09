Rusya’dan Karadeniz’de Fransız savaş uçaklarına takip

Fransız ordusundan yapılan açıklamaya göre Fransa’ya ait 2 savaş uçağı, Karadeniz’de uluslararası hava sahasında Rus jetleri tarafından takip edildi ve bu etkileşim, bu hafta 2. sıcak temas oldu.

Fransız ordusundan yapılan açıklamada, Fransa’ya ait 2 savaş uçağının Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında 2 Rus savaş uçağı tarafından takibe alındığı bildirildi. Karadeniz’deki bu etkileşimin bu hafta yaşanan 2. sıcak temas olduğu aktarıldı. Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Pascal Ianni, Fransız uçaklarının uluslararası kurallara uygun olarak NATO gözlem görevi yürüttüğünü söyledi. Ianni, "İki (Fransız) uçak, kendilerine biraz önce yaklaşan, ancak görevi engellemeyen 2 Rus savaş uçağı tespit etti" dedi.

Bir Rus jeti, dün Fransız uçaklarının Rus hava sahasına girmesini önlemek amacıyla 2 Fransız savaş uçağını takip etmişti.

Rusya ile ABD arasındaki ipler bu kez Ukrayna üzerinden gerildi

Rusya ile NATO arasında Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırına yaptığı askeri yığınak nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine (Ukrayna’nın NATO’ya alınması) yönelik garanti isterken, NATO üyesi ABD ise Ukrayna’nın işgal edilmesi durumunda Rusya’ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirtmişti.