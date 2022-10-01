Rusya’dan İtalya’ya gaz akışı durdu

İtalyan enerji şirketi ENI, Rus enerji devi Gazprom’dan gaz akışının bugün durduğunu açıkladı.

İtalya petrol ve doğalgaz şirketi ENI tarafından web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Rus tedarikçi Gazprom’dan talep edilen gazın alınamayacağı duyuruldu. Açıklamada, "Gazprom, Avusturya üzerinden gaz tedarikinin mümkün olmadığını belirterek bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Bu nedenle Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI’ye bugünkü Rus gaz arzı 0 olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İtalya’daki en büyük Rus gazı ithalatçısı olan ENI’nin bir sözcüsü ise Avusturya’nın Slovakya sınırındaki dağıtım noktasından gaz almaya devam ettiklerini belirterek, "Gazprom ile İtalya’ya akışın yeniden sağlanmasının mümkün olup olmadığını doğrulamak için çalışıyoruz" dedi.