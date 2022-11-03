Rusya’dan İngiltere’ye protesto notası

İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert’in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılmasının ardından Rusya, İngiltere’ye protesto notası verdiğini açıkladı.

Ukrayna’nın, Kırım Yarımadasındaki Sivastopol’de Rusya’nın Karadeniz Filosuna yönelik saldırısında İngiltere’nin rolü olduğu iddiası üzerine İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert’in, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Yarım saat bakanlıkta kalan İngiliz büyükelçi buradan ayrıldıktan sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yayınlandı. İngiltere’ye, Rus donanması saldırısı nedeniyle nota verildiği belirtilen açıklamada, "Karadeniz Filosu’na 29 Ekim’de yapılan terör saldırısına İngiltere’nin katıldığı yönündeki raporlarıyla bağlantılı olarak İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İngiliz askeri uzmanlarının denizde sabotaj operasyonları yürütmek de dahil olmak üzere, Ukrayna özel harekat kuvvetleri birliklerinin eğitimi ve teçhizat tedarikine aktif katılımı şiddetle protesto edildi. Aynı zamanda Londra’nın bu tür faaliyetlere katılımıyla ilgili somut deliller sunuldu" denildi.

Açıklamanın devamında İngiltere’den, provokasyonların durdurulmasının istendiği belirtilerek, "Bu tür düşmanca provokasyonların kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi ve derhal durdurulması talep edildi. Çatışmaya doğrudan katılımla ilgili bu tür saldırganlık eylemleri devam ederse, bunların feci sonuçlarının ve devletlerimiz arasındaki ilişkilerde artan gerilimin tüm sorumluluğu tamamen İngiliz tarafına ait olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda ise Karadeniz’e döşenen mayınların yerleştirilmesi de dahil Ukrayna’daki birçok kentte Ukrayna askerlerinin İngiliz uzmanlar tarafından eğitildiği vurgulandı.