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Rusya’dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly’e yaptırım
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Politika 16.01.2023, 18:21
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Rusya, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımlara karşılık vermeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını belirterek, “Rusya hükümeti tarafından yaptırıma uğradım. İyi. Ukrayna’nın özgürlüğünü desteklemenin bedeli buysa, yaptırıma uğramaktan mutluyum” dedi.
Rusya, tarafından henüz yaptırıma ilişkin açıklama yapılmadı.