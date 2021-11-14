Rusya’dan Hindistan’a S-400 sevkiyatı başladı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, 2018 yılında imzalanan anlaşma gereği Rusya’dan, Hindistan’a S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin sevkiyatına başladığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2018’in Ekim ayında Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin satış anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma sonrası ABD tarafından uyarılan Hindistan bu ikazları dikkate almadı. Dubai’de düzenlenen "Airshow 2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Hindistan ile imzalanan 5.8 milyar dolarlık S-400 anlaşması doğrultusunda hava savunma sistemlerinin sevkiyatına başlandığını duyurdu. Şugayev gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, Hindistan’a S-400 sistemleri teslimatına başladı" diyerek, hava savunma sistemlerinin sevkiyatının da anlaşma doğrultusunda Nisan 2023’e kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

"5’inci nesil uçak konusunda Türkiye ile görüşüyoruz"

ABD ile yaşanan F-35 savaş uçakları krizi sonrası Türkiye’nin kendi 5’inci nesil savaş uçaklarını geliştirme yönündeki çabalarını hatırlatan Şugayev bu konuda da Türkiye ile görüşmeler yürüttüklerini ifade ederek, "Rusya, Türkiye Cumhuriyeti’ne yardımcı olmaya hazır olduğunu defalarca ifade etti. Şu an için proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz" dedi. Şugayev şimdiye kadar Türkiye’nin 4 adet S-400 bataryası aldığını hatırlatırken, yeni S-400’lerin satın alınması konusunda da Türkiye ile görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.