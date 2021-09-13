banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

Rusya’dan Çekya’ya misilleme tehdidi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan Rusya vatandaşı Alexander Francetti ile ilgili bilgi isteyerek, misilleme tehdidinde bulundu.

Politika 13.09.2021, 22:00
Rusya’dan Çekya’ya misilleme tehdidi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan Rusya vatandaşı Alexander Francetti ile ilgili bilgi isteyerek, misilleme tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’dan Rus Alexander Francetti’nin başkent Prag’da dün gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zacharova yaptığı açıklamada, “Francetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alınmasına ilişkin Çekya’nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka ile yaptığımız görüşmede, Çek makamlarının eylemlerinin nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi istedik. Büyükelçiyi, Çekya’nın Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yıkıcı tavırlarının devam etmesi halinde Çekya ile ikili ilişkilerin çok daha kötü noktalara gidebileceği konusunda uyardık” dedi.

Ukrayna tarafından Kırım’ın ilhakıyla bağlantılı olaylara karışmakla suçlanan Francetti, Ukrayna’nın talebi üzerine dün Prag Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Rusya’nın Prag Büyükelçiliği Sözcüsü Nikolai Bryakin yaptığı açıklamada, Rus diplomatların, Çek makamlarının temsilcileri ve gözaltına alınan Francetti’nin akrabalarıyla temas halinde olduğunu söylemişti.

Edinilen bilgilere göre, Prag’da tutulan Francetti 2014 yılında Kırım’ın ilhakına aktif olarak katılan paramiliter oluşumlardan birinin başında yer aldı. Sivastopol civarında görevli istihbarat grubu North Wind’e liderlik eden Francetti’nin 2000 yılından bu yana Prag’da daimi ikametgahı bulunuyor. Prag’da fitness eğitmenliği yapan Francetti, dönüşümlü olarak Prag ve Kırım’da yaşıyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Elche 4 5
10. Osasuna 4 5
11. Rayo Vallecano 4 4
12. Villarreal 3 3
13. Levante 4 3
14. Real Betis 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0