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Rusya’dan ABD seçimlerine yönelik ilk açıklama

KREMLİN SÖZCÜSÜ DMİTRY PESKOV ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, RESMİ SONUÇLARIN DUYURULMADAN YORUM YAPILMASININ DOĞRU OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ.

Politika 09.11.2020, 13:29
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Rusya’dan ABD seçimlerine yönelik ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada, resmi sonuçların duyurulmadan yorum yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Jeo Biden kazanırken, birçok ülkeden tebrik mesajları gelmişti. Rusya tarafı seçimlere yönelik sessizliğini korurken, ilk açıklama bugün Kremlin Sarayı Sözcüsü Dimitri Peskov’dan geldi. Resmi sonuçların ilan edilmeden yorum yapılmasının doğru olmayacağını söyleyen Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan halkının her seçimine saygı göstereceğini ve seçilmiş her başkanla çalışmaya hazır olacağını defalarca söyledi" şeklinde konuştu. Her halükarda sonraki ABD Başkanı ile diyalog kurabileceklerini ve beraber ikili ilişkileri normalleştirmenin yolları üzerinde anlaşabileceklerini umduğunu belirten Peskov, "Kaldı ki söz konusu ikili ilişkiler, istikrar ve güvenlik bakımından sadece iki halkı değil, dünyanın tüm halklarını ilgilendirmektedir" dedi.

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