Rusya’daki ara seçimleri yine Birleşik Rusya Partisi kazandı

Rusya’da yapılan ara seçimleri Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucuları arasında bulunduğu iktidardaki Birleşik Rusya Partisi kazandı. Rusya Komünist Partisi Merkez Komite Başkan Yardımcısı Yuri Afonin ise oy kullanma sırasında ihlaller bulunduğunu söyleyerek sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu.

Rusya’da 3 gündür devam eden ara seçimlerde halkın oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra gece saatlerine kadar süren sayım işleri de sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri yine Birleşik Rusya Partisi kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucuları arasında bulunduğu parti, seçimlerin yapıldığı hemen hemen tüm bölgelerde zafer ilan etti. Adayların oyların yarısından fazlasını alması gerektiği seçimlerde tüm milletvekili ve bölge başkanlarının ilk turda seçimleri kazandığı, bu nedenle seçimlerin ikinci tura kalmadığı ifade edildi.

Komi Cumhuriyeti, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Kostroma, Kurgan, Magadan, Novosibirsk, Ryazan, Chelyabinsk ve Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde milletvekilliği seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi’nin adayları zaferlerini ilan etti.

Tataristan, Komi, Chuvashia, Perm, Kamçatka, Krasnodar Irkutsk, Kaluga, Arkhangelsk, Bryansk, Leningrad, Kostroma, Smolensk, Penza, Tambov ve Rostov, Yahudi Özerk Bölgesi ve Kırım’a bağlı Sivastopol şehirlerinde de bölge başkanları seçimleri yapıldı. Birleşik Rusya Partisi bu bölgelerde de zafer ilan ederken, bazı bölgelerde muhalefet partisi adaylarının iktidar partisi adaylarını zorladığı görüldü.

Putin’in partisi yüzde 48 oy aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kurucuları arasında bulunduğu ve bir dönem genel başkanlığını yaptığı Birleşik Rusya Partisi kesin olmayan sonuçlara göre zaferini ilan ederken, oyların yüzde 48.16’sını aldığı açıklandı. Rusya Komünist Partisi yüzde 12.07, Rusya Liberal Demokrat Parti yüzde 8.86, Rusya Sosyal Adalet Partisi yüzde 7.29 ve Adil Rusya Partisi yüzde 6.79 oy aldı. Seçimlere katılan bağımsız adayların toplam oy oranı ise yüzde 5.95 oldu. Böylelikle Rusya’da yapılan ara seçimleri de kurulduğu 2001 yılından beri kaybetmeyen Birleşik Rusya Partisi kazanarak yine zafer ilan etmiş oldu.

Medvedev’den seçmene teşekkür açıklaması

Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dimitri Medvedev resmi olmayan seçim sonuçlarından sonra açıklama yaparak seçmene teşekkür etti. Tüm bölgelerde partisinin zafer ilan ettiğine dikkat çeken Medvedev, seçmene ve parti çalışmalarında yer alan destekçilerine teşekkür konuşması yaparken, “Partimiz başarılı bir performans göstermiştir ancak yine de detaylı değerlendirmeyi partimizin seçim kurulu yapacaktır” dedi. Seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Medvedev, “Korona virüs ortamında halkımız zorlu bir süreç geçirdi. Bu nedenle sadece partimize oy verenlere değil, seçimlerde kurallara uyarak oy kullanan tüm halkımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Komünist Parti seçim sonuçlarına itiraz edecek

Seçimlerde zafer ilan eden ve iktidar partisi olan Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dimitri Medvedev seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini söylerken, Rusya Komünist Partisi’nden tam tersi yönünde açıklama geldi. Rusya Komünist Partisi Merkez Komite Başkan Yardımcısı Yuri Afonin seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini duyurarak, “Oy kullanma işlemlerini takip eden gözlemcilerimiz genel oylamada, evlerde kullanılan oylamalarda ve erken oylama sırasında büyük ihlaller kaydetti” dedi.

"Anayasa Mahkemesi’nden iptalini talep edeceğiz”

Oylamanın 3 güne yayılmasını da eleştiren Afonin, “Bu oylama sisteminin kaldırılması için mücadele edeceğiz ve yasa tasarısı sunacağız. Bugün gerçekleşen 3 günlük seçimlerin Anayasa Mahkemesi’nden iptalini talep edeceğiz” dedi. Afonin, “İktidar partisinin adayları mutlak bir zafer ilan ediyor, süper, devasa bir seçim kazanıyor ve ulaşılamaz oranda oy alıyor” diyerek iktidar partisinin zaferini eleştirdi. Afonin ayrıca seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belirterek seçim sonuçlarının halkın oy kullanmadan önce ayarlandığını iddia etti.