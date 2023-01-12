Rusya’da zorunlu askerlikte yaş sınırının 30’a yükseltilmesi planlanıyor

Rusya’da zorunlu askerlikte uygulanan 18-27 yaş aralığında üst sınırın 30’a yükseltilmesi planlanıyor.

Rusya’da zorunlu askerlikte uygulanan 18-27 yaş aralığında değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Rusya Parlamentosu’nun Savunma Komitesi Başkanı Andrei Kartapolov yaptığı açıklamada, Rusya’nın baharda zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırını 30’a çıkarabileceğini ifade ederek, alt yaş sınırının ise ancak 1 ila 3 yıllık bir geçiş döneminden sonra 18’den 21’e çıkarılabileceğini açıkladı.

Rusya’nın mevcut asker sayısının yüzde 30 oranında artırılması yönündeki planlar ve Ukrayna’daki savaşta ağır kayıplardan kaynaklanan büyük insan gücü eksikliklerini gidermek için söz konusu değişikliği yapacağı düşünülüyor. Kartapolov başka bir açıklamasında ise, asker sayısını artırmak için bu değişikliğin yapılacağı yönündeki açıklamaları reddederek, "Sahip olduğumuz asker sayısı her yıl azalıyor ve bu sayı artmayacak” ifadelerini kullandı. Kartapolov ayrıca, değişiklik ile askere alınacak kişi sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz sene aralık ayında Savunma Bakanlığı’nın zorunlu askerlik hizmeti için mevcut yaş aralığı olan 18-27’yi 21-30’a yükseltilmesi önerisine destek vermişti. Rusya, 1,15 milyon olan asker sayısını 1,5 milyona çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz senen eylül ayında Rusya, Ukrayna’da devam eden çatışmalar nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez seferberlik ilan etmiş ve 300 binden fazla kişiyi silah altına almıştı.