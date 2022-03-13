Rusya’da savaş karşıtı gösterilerde 850’den fazla kişi gözaltına alındı

Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 850’den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, dünyanın birçok yerinde savaş karşıtı protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Rusya’da da başkent Moskova olmak 37 ayrı kentte savaş karşıtı protesto düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aleyhinde slogan atan göstericilere, Rus polisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi. Kızıl Meydan’da başlayan protesto gösterilerinde öğleden sonra 500’e yakın gösterici gözaltına alınırken, ülke genelinde 850’den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya’da insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütü OVD-Info, ülkenin 37 ayrı kentinde gözaltına alınan kişi sayısının 864’e ulaştığını açıklayarak, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat tarihinden itibaren gözaltına alınan toplam protestocu sayısının ise 14 bin 850’ye yükseldiğini aktardı.