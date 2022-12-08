Rusya’da Rusçaya tercüme edilen “Hadislerle İslam” eserinin tanıtımı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ile birlikte Rusçaya tercüme

edilen Hadislerle İslam” eserinin tanıtım programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Rusya’daki temaslarına devam ediyor. Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ile birlikte Rusçaya tercüme süreci başlatılan “Hadislerle İslam” eserinin tanıtım programına katıldı. Erbaş, yapılan tercümenin bölge Müslümanları için hayırlara vesile olmasını diledi.