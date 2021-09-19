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Rusya’da Duma seçimlerinde oy sayma işlemi başladı

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma için düzenlenen milletvekili seçimleri TSİ 20.00’de tamamlanmasının ardından ülke genelindeki sandıklarda oy sayımı başladı. Seçime katılım oranı ise yüzde 40 oldu.

Politika 19.09.2021, 21:09
Rusya’da Duma seçimlerinde oy sayma işlemi başladı

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma için düzenlenen milletvekili seçimleri TSİ 20.00’de tamamlanmasının ardından ülke genelindeki sandıklarda oy sayımı başladı. Seçime katılım oranı ise yüzde 40 oldu.

Rusya’da Covid-19 salgını ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması nedeniyle 17-19 Eylül tarihleri arasında yapılan Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma seçimleri TSİ 20.00’de tamamlandı. Ülke genelinde 12 federal bölgenin başkan ve vali seçimi, 39 bölgede milletvekili seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 kentte ise yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi.

Duma seçimlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi olan Birleşik Rusya, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Adil Rusya Partisi, Elma Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Vatan ve Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi, Yeşiller Partisi, Gelişim Partisi, Sivil Platform, Özgürlük ve Adalet Partisi ve Yeşil Alternatif Partisi yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İlk bölgede seçimi Putin’in partisi kazandı

Rusya’da ilk oy kullanılan bölge olan Kamçatka’daki Çukotka Özerk Bölgesi’nde oyların yüzde 18’i sayılırken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi’nin oyların yüzde 47’sini aldığı aktarıldı. Liberal Demokrat Partinin oyların yüzde 21’ni, Komünist Partinin yüzde 17 ve Adil Rusya Partisinin yüzde 12 civarında oy aldığı ve bölgede sayımlara devam edildiği belirtildi.

Rusya’nın en kritik kentleri olan başkent Moskova ve St. Petersburg’un yanı sıra Kafkasya’daki Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya ve Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım dahil ülkenin tüm bölgeleri ve dış temsilciliklerdeki oy sayım işlemlerine devam ediliyor.

Rusya’da her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçiliyor. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor. Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma’da sandalye sahibi oluyor.

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