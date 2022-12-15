Rusya, Yars füzesi ile dünyaya gözdağı verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Yars kıtalararası balistik füzesinin siloya kurulmasına dair görüntüler paylaşarak Ukrayna ile yaşanan savaş sırasında batılı ülkelere gözdağı verdi.

Ukrayna devam eden savaşta doğrudan Ukrayna’yı destekleyen batılı ülkelere karşı hemen hemen her fırsatta nükleer kozunu kullanan Rusya, dünyayı tedirgin edecek bir hamlede bulundu. 7 bin 500 mil menzile sahip olduğu ayrıca ABD’nin Hiroşima’ya fırlattığı atom bombasından 12 kat daha güçlü olduğu tahmin edilen Yars füze sistemleri Rus ordusu tarafından Moskova’nın güneybatısındaki Kaluga bölgesindeki Kozelsk askeri bölgesindeki bir siloya yerleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Yars füzelerinin yerleştirilme anlarına dair görüntüler paylaşırken, "Kozelsk füze oluşumlarındaki siloya Yars kıtalararası balistik füzesi yerleştirildi. Füze özel bir taşıyıcı ve aktarma üniteleri kullanılarak silolarına yerleştirilir. Bu işlem birkaç saat sürer. Stratejik Füze Kuvvetlerinin yeniden silahlandırılması, yalnızca birliklerin yeni füze sistemleriyle donatılmasından değil, aynı zamanda görev kuvvetlerinin eğitimi, muharebe görevlerinin yerine getirilmesi ve personel için dinlenme için daha iyi koşullar sağlayan yeni bir sosyal altyapı oluşturmaktan ibarettir" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz Şubat ayında Rus ordusuna Ukrayna’ya saldırı emri vermesinin ardından batılı ülkeler Rusya’ya karşı harekete geçmiş, NATO birlikleri Rus sınırlarına yakın noktalarda askeri ve nükleer tatbikatlar yapmıştı. Bu gerilim üzerine Putin, Rus ordusunun nükleer birimlerine kırmızı alarma geçmeleri emri vermesinden sonra Rus ordusu aralıklarla nükleer füze tatbikatları gerçekleştiriyor. Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında Rus ordusu bin kişilik askeri personel ile nükleer tatbikat gerçekleştirmiş ve bu tatbikatlar sırasında Yars kıtalararası balistik füzesi de denenmişti.