Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin ön koşul olarak Ukrayna-Belarus sınırında görüşme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü günü girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy’nin telefonda görüştüğü ifade edilerek, “Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı” denildi.

“Belaruslu kardeşlerimiz siz uyuyorsunuz, biz vatanımızı savunuyoruz”

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus halkına seslenerek, “Belaruslu kardeşlerimiz ne yazık ki bizimle değilsiniz. Sizin topraklarınızdan bizim evlerimiz bombalanıyor, çocuklarımız öldürülüyor. Kiev’e sabaha karşı saldırdılar. Siz bu saatlerde uyuyorsunuz ama biz vatanımızı savunuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.