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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
- Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri başladı. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri başladı. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.
Politika 03.03.2022, 18:21
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri başladı. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.