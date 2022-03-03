Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri başladı. İlk hedef acil ateşkes!

Ukrayna ile Rusya heyetleri Belarus’un Brest bölgesinde bir araya geldi. Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, ateşkes konusunun gündeme geleceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 8. gününde taraflar yeniden bir araya geldi. Ukraya Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı ikinci tur barış görüşmelerinin başladığını duyurdu.



Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

SSCB'NİN DAĞILIŞININ KARAR VERİLDİĞİ YER

Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.

8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.