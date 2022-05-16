Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı!

Bakanlık açıklamasında ayrıca, fabrika yakınında askeri faaliyetlerin durdurulması anlamına gelen "sessizlik rejimi" uygulamasının başlatıldığı ve fabrikadaki yaralı askerlerin Novoazovsk kasabasında hastaneye götürüleceği bildirildi.

Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edilmiş, Ukrayna daha önce Rusya’ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal’dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.