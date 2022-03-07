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Rusya, Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşmaya katılmadı

Rusya, Ukrayna tarafından Ukrayna’daki saldırı ile ilgili talep edilen Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davanın açılış duruşmasına katılmayı reddetti.

Politika 07.03.2022, 15:53
Rusya, Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşmaya katılmadı

Rusya, Ukrayna tarafından Ukrayna’daki saldırı ile ilgili talep edilen Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davanın açılış duruşmasına katılmayı reddetti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler’in (BM) devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözen Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ukrayna’daki saldırı ilgili bugün Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda duruşma başlattı. Ukrayna, mahkemeden Rusya’ya saldırıyı durdurmasını emretmesini ve geçici tedbirlerin alınmasını isterken Rusya ise davanın açılış duruşmasına katılmayı reddetti.

Yargıç Joan Donoghue, UAD’nin bu sözlü yargılamalar sırasında Rusya Federasyonu’nun olmamasından üzüntü duyduğunu söylerken, Ukrayna heyetine başkanlık eden diplomat Anton Korynevich, “Rusya’nın koltuklarının boş olması çok şey söylüyor. Mahkeme huzurunda değiller, ülkeme karşı saldırgan bir savaş yürütmek için savaş alanındalar. Rusya anlaşmazlıkları böyle çözüyor. Putin yalan söylüyor ve Ukraynalılar, vatandaşlarımız ölüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya saldırıyı savunmak için Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir soykırımdan kaçınmak istediğini iddia ederken, Ukrayna ise duruşmada soykırım suçlamasının yanlış olduğunu ve yasal olarak bir işgali meşrulaştırmadığını savundu. Ukrayna, 15 yargıçtan Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde hiçbir soykırım eylemi gerçekleştirmediğini ve Rusya’nın yanlış soykırım iddialarına dayanarak herhangi bir işlem yapamayacağını beyan etmesini istedi. Mahkemenin yıllar alabilecek davanın esasına ilişkin karar vermesini beklerken, Ukrayna yargıçlardan acil koruyucu önlemler almalarını talep etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya silahlı müdahaleyi duyurduğu konuşmasında, Rusça konuşan halkları Kiev rejiminin soykırımından korumak istediğini ve bunun için "özel askeri operasyonuna" ihtiyaç olduğunu söylemişti. Ukrayna, 26 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden 2 gün sonra, 1946’ta kurulan UAD’ye mahkeme talebinde bulunmuştu.

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