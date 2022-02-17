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Rusya: "Ukrayna’nın NATO’ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır"

Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO’ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, “Rusya’nın kırmızı çizgileri ve temel güvenlik çıkarları göz ardı edilmeye devam ediyor” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna’nın güç kullanarak Kırım’ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi.

Politika 17.02.2022, 18:26 17.02.2022, 18:34
Rusya: "Ukrayna’nın NATO’ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır"

Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO’ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, “Rusya’nın kırmızı çizgileri ve temel güvenlik çıkarları göz ardı edilmeye devam ediyor” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna’nın güç kullanarak Kırım’ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi.

ABD ve NATO’nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, "Ukrayna NATO’ya kabul edilirse, Kiev’deki rejimin Kırım’ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca ABD ve müttefiklerini Rusya’yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar" denildi.

Rusya’nın ABD’nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, "Bunlar, NATO’nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, ’Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağı’ belirtilen ’Bükreş Formülünün’ geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB’de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir” denildi.

Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, “Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa ’uygun’ konular seçildi, bunlar ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. ABD’li yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşım da Washington’un gerçekten Avrupa’nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor” denildi.

“Rusya’nın kırmızı çizgileri ve temel güvenlik çıkarları göz ardı edilmeye devam ediyor”

Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan ABD ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, “Bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya’nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor” denildi.

“Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır”

Mektupta, “ABD ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanmasıyla ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya ABD tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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