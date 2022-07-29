Rusya: "Ukrayna’nın Donetsk hapishanesine düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esir öldü"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk’te hapishaneye düzenlediği saldırıda 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk’teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiği, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığı bildirildi.