Rusya, Ukrayna’daki diplomatik personelinin tahliyesine karar verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluklarda çalışan diplomatik personelin tahliye edileceğini duyurdu.

Rusya’nın, Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk’ı bağımsız devletler olarak tanıması üzerine Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik kriz derinleşti. Ukrayna gün içinde Moskova’da bulunan Moskova Maslahatgüzarı’nın Kiev’e çağırıldığını açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna’da bulunan büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin yakın zamanda tahliye edileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılında bu yana yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Kiev’deki büyükelçilik binası, Odessa, Lviv ve Harkov konsolosluklarının sürekli saldırılara maruz kaldığı ifade edilerek, "Ukrayna makamlarının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarının aldıkları fiziksel şiddet tehditlerine hiçbir şekilde tepki vermemektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu koşullar altında birinci önceliğimiz Rus diplomatlar, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanları ile ilgilenmek. Bu kişilerin canlarının ve güvenliklerinin sağlanması için Rusya yönetimi, Ukrayna’daki Rus dış misyonlarının personelini tahliye etme kararı aldı, söz konusu karar en kısa zamanda uygulanacak" ifadeleri kullanıldı.