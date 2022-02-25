Rusya: “Ukrayna’da 118 askeri tesis kontrol altına alındı, 150 Ukrayna askeri teslim oldu"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya başlattıkları askeri operasyonlar sırasında, Ukrayna’ya ait 118 askeri tesisin kontrol altına alındığını belirterek, “150 Ukrayna askeri, Rus birliklerine teslim oldu” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından operasyonların sonuçlarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamasında, “Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, Ukrayna’ya ait 118 askeri tesis kontrol altına alındı. Bu alanların arasında 11 askeri havaalanı, 13 komuta merkezi, 14, S-300 ve uçaksavar sistemleri ve 36 radar istasyonu bulunuyor. 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 5 insansız hava aracı düşürüldü. Başlatılan özel operasyonların ardından 150 Ukrayna askeri Rus birliklerine teslim oldu. Söz konusu askerlerden 11, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı’na mensup oldukları belirlendi” dedi.

Konaşenkov, Çernobil Nükleer Santrali ve çevresindeki topraklarda tamamen kontrolün sağlandığını belirterek “Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri’nin birlikleri tarafından tamamen kontrol altına alınmıştır. Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldı. Nükleer Santral çalışanları normal çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Santral çevresinde radyasyon normal seviyede” dedi.