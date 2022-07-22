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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye’nin arabuluculuğuyla çözüldü. Karadeniz’den tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM’nin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende imzalandı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye’nin arabuluculuğuyla çözüldü. Karadeniz’den tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM’nin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende imzalandı.
Politika 22.07.2022, 17:24
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye’nin arabuluculuğuyla çözüldü. Karadeniz’den tahıl sevkiyatı anlaşması Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM’nin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende imzalandı.